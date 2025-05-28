Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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Новости

28 мая, 13:15

Город

Горожане посетят бесплатные концерты и творческие занятия в рамках проекта "Лето в Москве"

Горожане посетят бесплатные концерты и творческие занятия в рамках проекта "Лето в Москве"

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В столице 1 июня стартует большой городской проект "Лето в Москве". В течение 92 дней москвичей и гостей города ждут десятки фестивалей, театральных и танцевальных программ, творческих мастер-классов и активностей под открытым небом. Все мероприятия бесплатные.

Проект охватит 14 городских площадок. На Тверском бульваре появится летний клуб с оранжереями и скалодромом, на Чистопрудном пройдет фестиваль уличных танцев, а Страстной бульвар станет центром художественных мастер-классов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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