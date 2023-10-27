Консервацию сегментных фонтанов завершат у Монумента Победы в Москве

В Москве завершают консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей и аллеей Артиллеристов.

Из них слили воду и промыли вместе с парапетами. Для этого использовали аппараты высокого давления и специальные моющие средства. Всем этим занимаются специалисты ГБУ "Гормост".

До этого сотрудники комплекса занимались консервацией фонтана "Годы войны" на Главной аллее парка Победы. Там нужно было демонтировать форсунки и подводные светильники, а на их место установить заглушки и защитные элементы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.