27 октября, 07:30Город
Консервацию сегментных фонтанов завершат у Монумента Победы в Москве
В Москве завершают консервацию сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей и аллеей Артиллеристов.
Из них слили воду и промыли вместе с парапетами. Для этого использовали аппараты высокого давления и специальные моющие средства. Всем этим занимаются специалисты ГБУ "Гормост".
До этого сотрудники комплекса занимались консервацией фонтана "Годы войны" на Главной аллее парка Победы. Там нужно было демонтировать форсунки и подводные светильники, а на их место установить заглушки и защитные элементы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.