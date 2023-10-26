Подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проектная документация по строительству стартового котлована для тоннелепроходки между станцией "Щелковская" и будущей станцией "Гольяново" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена готова и проходит экспертизу. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Из него тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром шесть метров проложат два однопутных тоннеля до демонтажной камеры перед будущей станцией "Гольяново", – уточнил он.

Новую станцию возведут на участке вдоль Уссурийской улицы. Строительство планируется проводить открытым способом в котловане глубиной почти 17 метров. Станцию сделают неглубокого заложения, за ней установят тупики.

Длина нового участка составит 2,6 километра. Отмечается, что специалисты уже разработали предварительный план и выделили этапы работ.

Станция "Гольяново" должна будет улучшить транспортную доступность района и разгрузить Щелковское шоссе.

25 октября Сергей Собянин сообщил о продлении Арбатско-Покровской линии метро. По словам мэра, параметры "Гольяново" предстоит разработать и утвердить. Также он отметил, что планируется построить около 40 новых станций метро в ближайшие годы.

До этого стало известно, что в 2024 году на МЦД-3 построят станцию Митьково. Там появятся новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 50%.

Поезда на МЦД-4 обновят в 2025 году