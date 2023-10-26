Москвичи поделились кадрами снегопада в столице

Вечером 26 октября в Москве начался обильный снегопад. Очевидцы прислали Москве 24 кадры со столичных улиц.

На видео горожан заметно, что в результате снегопада на улицах и дорогах Москвы уже начинает образовываться снежный покров.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что парк столичной коммунальной техники перевели на зимний режим работы в соответствии с погодными условиями.

До этого центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам не выезжать в снегопад и гололед на летних шинах. Это может быть опасно. На фоне ожидаемой погоды водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, который готов принять дополнительных пассажиров.

Синоптики спрогнозировали затяжной снегопад в столице