26 октября, 23:43Общество
Москвичи поделились кадрами снегопада в столице
На видео горожан заметно, что в результате снегопада на улицах и дорогах Москвы уже начинает образовываться снежный покров.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что парк столичной коммунальной техники перевели на зимний режим работы в соответствии с погодными условиями.
До этого центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам не выезжать в снегопад и гололед на летних шинах. Это может быть опасно. На фоне ожидаемой погоды водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, который готов принять дополнительных пассажиров.
Синоптики спрогнозировали затяжной снегопад в столице
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