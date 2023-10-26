В Московском доме национальностей пройдет Большой этнографический диктант 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В канун Дня народного единства, 3 ноября, в Московском доме национальностей пройдет Большой этнографический диктант. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Диктант начнется в 10:00, задания будут оформлены в виде теста. Участники этнографического диктанта смогут проверить свои знания о культуре народов, которые проживают в России.

Принять участие в диктанте могут все желающие. Кроме того, ответить на вопросы можно будет и в режиме онлайн – с 3 по 8 ноября.

Тест состоит из 30 вопросов, из них 20 будут общими для всех, а 10 – уникальными для каждого региона РФ. Для зарубежных площадок эти вопросы будут посвящены местам, которые связаны с Россией.

Рабочими языками диктанта являются русский, английский и испанский. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Максимальная сумма баллов – 100, время прохождения диктанта – 45 минут. Правильные ответы будут опубликованы до 13 ноября.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте Большого этнографического диктанта либо на странице в соцсети "ВКонтакте".

Также подробности можно узнать у руководителя штаба диктанта, первого замглавы ГБУ "Московский дом национальностей" Диляры Сафаралиевой по телефону +7 495 625-98-10, либо у главного специалиста отдела методического обеспечения и взаимодействия с национальными общественными объединениями и территориальными органами исполнительной власти Лучии Сиренькой по телефону +7 495 625-42-36.

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