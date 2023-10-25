Число платных парковочных мест в Москве почти достигло 95 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число платных парковочных мест на столичных улицах за 11 лет почти достигло 95 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" ("АМПП").

Отмечается, что всего на улицах Москвы организовано свыше 93,6 тысячи платных парковочных мест, не менее 10% из них – для людей с инвалидностью. Помимо уличных, в столице работают свыше 150 парковок со шлагбаумом, из них 91 – перехватывающая. На перехватывающих можно бесплатно оставить машину с 05:30 до 02:00, если совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД, первая из которых – от ближайшей к парковке станции.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что "Московский паркинг" с 2012 года занимается администрированием платных городских парковок. Благодаря этой работе город стал более комфортным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов: на 65% сократилось время поиска свободного парковочного места, а число нарушений при парковке снизилось на 64%, подчеркнул он.

Также Ликсутов заявил, что благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, в три раза сократилось среднее время прибытия скорой помощи, МЧС и пожарных.

В "АМПП" заверили, что средства, получаемые от платных парковок, ежегодно поступают на благоустройство. За последние шесть лет на эти деньги обустроили более 6,7 тысячи дворов.

Стоимость парковки изменится на 3,5% на некоторых столичных улицах с октября и ноября 2023 года, а на семи улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, будут действовать новые тарифы.

Также стоимость эвакуации автомобилей изменилась с 15 октября. Тариф пересчитан с учетом цены на топливо, зарплаты работников, средства на содержание эвакуаторов и стоянок.

"Московскому паркингу" исполнилось 11 лет