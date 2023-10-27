Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Вечером 26 октября на улицы Москвы вывели коммунальную технику. Она уже переведена на зимний режим работы. Недавно все машины прошли диагностику, ремонт и модернизацию.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, в общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысяч средств малой механизации. К работе готовы линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, моторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. На особо опасных участках МКАД и на основных магистралях в ТиНАО будут круглосуточно дежурить тягачи.

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