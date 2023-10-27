27 октября, 07:15Город
Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы
Вечером 26 октября на улицы Москвы вывели коммунальную технику. Она уже переведена на зимний режим работы. Недавно все машины прошли диагностику, ремонт и модернизацию.
Как сообщили в департаменте ЖКХ, в общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысяч средств малой механизации. К работе готовы линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, моторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. На особо опасных участках МКАД и на основных магистралях в ТиНАО будут круглосуточно дежурить тягачи.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.