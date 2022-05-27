Фестиваль "Рыбная неделя" открылся в столице

В столице стартовал один из самых популярных у горожан фестивалей – "Рыбная неделя". На его площадках можно купить и попробовать десятки видов свежей рыбы и морепродуктов со всей России.

Сергей Собянин сообщил, что между Манежной площадью и площадью Революции будет работать рыбный рынок общей площадью 700 квадратных метров, где москвичам будет предложен широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, живые мидии и устрицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.