Москва онлайн покажет костюмированную SUP-регату

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

28 мая в Большом Строгинском затоне состоится костюмированная SUP-регата, приуроченная к фестивалю "Рыбная неделя". В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите, как 300 серферов соберутся в одном месте, чтобы пройти маршрут от затона к руслу Москвы-реки, обойти часть Серебряного бора и развернуться у Хорошевского спрямления. Общая длина маршрута составит порядка 6 километров.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками и узнает, как они готовились к заплыву и придумывали костюмы.

Смотрите прямую трансляцию 28 мая в 11:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.