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27 марта, 16:45

Город

Подземный переход свяжет вокзал Тимирязевская МЦД-1 и одноименную станцию метро

Подземный переход свяжет вокзал Тимирязевская МЦД-1 и одноименную станцию метро

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На станции Тимирязевская МЦД-1 реконструируют подземный тоннель. Пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы пересесть на одноименную станцию метро.

Данная станция станет одним из 14 городских вокзалов, которые откроются в этом году на действующих и будущих МЦД. На данный момент там строят новый вестибюль: монтируют лифты и эскалаторы, укладывают плитку на стены.

Транспорт станет комфортнее для 150 тысяч жителей Бутырского и Тимирязевского районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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