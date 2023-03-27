Подземный переход свяжет вокзал Тимирязевская МЦД-1 и одноименную станцию метро

На станции Тимирязевская МЦД-1 реконструируют подземный тоннель. Пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы пересесть на одноименную станцию метро.

Данная станция станет одним из 14 городских вокзалов, которые откроются в этом году на действующих и будущих МЦД. На данный момент там строят новый вестибюль: монтируют лифты и эскалаторы, укладывают плитку на стены.

Транспорт станет комфортнее для 150 тысяч жителей Бутырского и Тимирязевского районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.