Более 60 тысяч фонарей с контролерами установят в Москве в 2023 году

Более 60 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. По его словам, в столице постепенно внедряют современные технологии в сфере управления ЖКХ.

Новые светильники оснащены контролерами – это небольшие платы, которые передают сигнал в Центр управления сетями. Благодаря им специалисты могут дистанционно регулировать яркость и проверять напряжение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.