На три стадиона в Москве теперь пускают только с QR-кодами

Первый тур Российской Премьер-Лиги открылся с новыми ограничениями. Три стадиона в Москве объявили зоной, свободной от коронавируса. Например, домашняя спортивная арена клуба ЦСКА, где армейцы встретились с командой из Уфы.

Теперь на этот стадион, а также еще два – "Спартак" и "Динамо" – болельщиков пускают только по QR-кодам или с отрицательными ПЦР-тестами. Зато на трибунах может быть больше 500 человек.

Подробнее о том, что думают фанаты о новых правилах и всем ли удалось попасть на стадион, – в сюжете телеканала Москва 24.