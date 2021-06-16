"Жизнь в большом городе": культ тела

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве временно закрыты детские и спортивные площадки, программа "Спортивные выходные" на эти субботу и воскресенье приостановлена. Но это не значит, что горожане должны совсем забыть о тренировках.

Заниматься можно на свежем воздухе у дома или даже в собственной квартире. По-прежнему открыты и фитнес-клубы. Что же выбирают москвичи, чтобы привести себя в форму этим летом? Легко ли найти хорошего тренера? И как вообще ковид изменил столичную фитнес-индустрию? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".