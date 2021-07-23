Программа "Спортивные выходные" возобновится в парках Москвы с 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичных парках с 31 июля продолжится четвертый сезон проекта "Спортивные выходные", однако к тренировкам смогут присоединиться только обладатели QR-кодов. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Для безопасности горожан посетить мероприятия проекта можно будет только при наличии QR-кода. Мы знаем, что многие оценили онлайн-формат проекта, поэтому те, кто предпочитает тренироваться дома, смогут продолжить занятия с помощью YouTube-канала в любое время в удобном месте", – рассказала вице-мэр.
Занятия проходят в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами "Здоровая Москва".
В уроках продолжительностью от 50 до 90 минут может участвовать любой желающий вне зависимости от физической подготовки. Для этого предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта.
Планируется, что четвертый сезон проекта продлится до октября.
"Спортивные выходные" – проект департамента спорта города Москвы и центров "Мои документы", который поддерживает АНО "Московский спорт". Проект позволят жителям столицы бесплатно заниматься йогой, пилатесом, спортивными танцами и другими видами спорта под руководством профессионалов.
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