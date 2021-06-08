В Петербурге пьяный таксист прокатил охранника на капоте

Таксист покатал человека в форме на капоте и врезался в столб. Видео происшествия, которое произошло на Пулковской улице в Санкт-Петербурге, попало на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как человек в камуфляже подходит к белому Hundai с шашечками. Водитель внезапно трогается с места и охранник оказывается на капоте. Какое-то время они катаются по парковке. А потом "пассажир" спрыгивает с машины, а таксист врезается в столб.

Как сообщают питерские СМИ, водитель был пьян. Охранник вызвал ДПС, а таксист отказался от медосвидетельствования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.