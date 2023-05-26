Аудиогид с 30 экскурсиями по паркам запустили в Москве

Аудиогид с 30 экскурсиями по паркам запустили в столице. Об этом сообщается на портал мэра и правительства города. Послушать можно об истории самых ярких и интересных районных зеленых зон, которые реконструировали с 2018 года.

Гид "Парки в деталях" сделали в форме подката. Каждый эпизод длится от семи до десяти минут. Примерно треть экскурсий касаются новых зеленых зон – это Говоровский лес, "Рассказовка", "Марьино", а также "Ходынское поле" и "Пальмира".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.