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Аудиогид с 30 экскурсиями по паркам запустили в Москве

Аудиогид с 30 экскурсиями по паркам запустили в Москве

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Аудиогид с 30 экскурсиями по паркам запустили в столице. Об этом сообщается на портал мэра и правительства города. Послушать можно об истории самых ярких и интересных районных зеленых зон, которые реконструировали с 2018 года.

Гид "Парки в деталях" сделали в форме подката. Каждый эпизод длится от семи до десяти минут. Примерно треть экскурсий касаются новых зеленых зон – это Говоровский лес, "Рассказовка", "Марьино", а также "Ходынское поле" и "Пальмира".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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