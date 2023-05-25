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Общество

"Мой район": спасатели. Таганский район

"Мой район": спасатели. Таганский район

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Кто они, эти энтузиасты, которые готовы прийти на помощь жителям Москвы, если вдруг происходит ЧП? Александр и Мария Климановы уже несколько лет помогают москвичам в качестве спасателей-добровольцев. А кинолог Анастасия Апухтина и ее питомец Цезарь помогали жителям Турции после землетрясения и недавно вернулись домой.

В выпуске программы "Мой район" своими историями спасения делятся не только профессионалы, но и актриса Виктория Тарасова.

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