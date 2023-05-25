Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С момента запуска Московского центрального кольца (МЦК), в День города, 10 сентября 2016 года, пассажиры совершили уже более 900 миллионов поездок. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, самыми популярными станциями стали Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. Мэр отметил, что ежедневно по МЦК производится более 540 тысяч поездок.



"Это крупнейший транспортный проект и один из самых востребованных. С его запуском свыше 3 миллионов пассажиров получили новый вид городского транспорта и удобные маршруты, благодаря которым они меньше времени тратят на дорогу", – указал градоначальник.

Собянин добавил, что открытие МЦК оказало влияние на развитие территорий вокруг Московской кольцевой железной дороги.

Ранее сообщалось, что в столичном метро и МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку". Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что виртуальную "Тройку" можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы".