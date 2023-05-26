Более 1,3 тыс человек посетили столичные предприятия в рамках проекта "Открой#Моспром"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,3 тысячи человек за неделю приняли участие в третьем сезоне проекта "Открой#Моспром", стартовавшего 15 мая, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Они уже посетили свыше 50 фабрик и заводов столицы. До конца мая планируется организовать еще около 100 туров по таким предприятиям, записаться можно на сайте проекта.

Овчинский рассказал, что новинкой в этот раз стали ночные спецтуры по предприятиям и технологическим площадкам города. К примеру, во время ночной экскурсии на завод "Микрон" москвичи познакомились с процессом формирования и снятия микросхем с кремниевых пластин, посетили производство чип-модулей и транспортных билетов, а также узнали, как устроены чистые производственные помещения.

На спецэкскурсии "Ночь в Очаково" им показали, как изготавливают напитки. Также гости увидели бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом и линии розлива. В офисе ИТ-компании VK москвичам рассказали о проектах и сервисах организации, после чего они поднялись на обзорную площадку на 22-м этаже.

Экскурсии в рамках текущего сезона продлятся до 31 мая.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что онлайн-квиз на тему промышленности от проекта "Открой#Моспром" стал самым масштабным в России и вошел в Книгу рекордов страны. Он уточнил, что всего в викторине приняли участие порядка 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны.

Они отвечали на вопросы о российской промышленности, в том числе и о ее истории. Например, в одном из вопросов участникам нужно было ответить, на какой купюре изображен космодром Восточный.

