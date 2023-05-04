Собянин: онлайн-квиз в рамках проекта "Открой#Моспром" вошел в Книгу рекордов России

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Онлайн-квиз на тему промышленности от проекта "Открой#Моспром" стал самым масштабным в России и вошел в Книгу рекордов страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Масштабный онлайн-квиз от "Открой#Моспром" вошел в Книгу рекордов России. В соревновании на тему промышленности приняло участие рекордное число команд – 327", – написал мэр.

Он уточнил, что всего в викторине приняли участие порядка 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны. Они отвечали на вопросы о российской промышленности, в том числе и о ее истории. Например, в одном из вопросов участникам нужно было ответить, на какой купюре изображен космодром Восточный.

Первое место по итогам квиза досталось команде из Москвы, второе – участникам из Орла, а третье – команде города Туймазы в Башкирии, подытожил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей посетить с экскурсиями столичные предприятия в рамках проекта "День без турникетов". Горожане смогут побывать на киностудии "Союзмультфильм", на заводе микросхем "Микрон", в дата-центре "Ростелекома" DataLine, на предприятии "Вертолеты России", заводе часов "Ника" и в других местах.



Москвичам рассказали о работе проекта "Открой Моспром"