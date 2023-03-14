Более 13 международных бизнес-миссий организует центр "Моспром" в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В 2023 году центр "Моспром" проведет более 13 международных бизнес-миссий, в рамках которых будут организованы выездные мероприятия и онлайн-встречи. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр "Моспром" проведет более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса (АПК)", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента.

В рамках программы предприниматели смогут принять участие в переговорах с закупщиками из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. Компании смогут представить продукцию собственного производства в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах.

В мае и июне центр организует для компаний выездные программы в Азербайджан и Индию. Бизнес-миссии будут организованы на производителей напитков и продуктов питания.

Компании промышленного сектора смогут принять участие в онлайн-переговорах с партнерами из Юго-Восточной Азии. Помимо этого, летом состоится выездная бизнес-миссия в Белоруссию. В онлайн-формате будут организованы переговоры с представителями Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин.

Осенью 2023 года состоится пять бизнес-миссий для компаний, производящих промышленное оборудование, и две – для АПК. Предприниматели смогут пообщаться с партнерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за четыре года обучение в проекте "Бизнес уикенд" прошли 180 тысяч москвичей.

Обучение по программе проходит в три этапа. Программа подойдет для желающих изучить основы построения бизнеса и масштабировать собственное дело.



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