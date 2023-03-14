Молодые бизнесмены в России смогут получать гранты до 1 млн рублей раз в три года

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В России предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать грант на создание или развитие бизнеса раз в три года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на новый проект приказа Минэкономразвития РФ.

Ранее такой мерой поддержки можно было воспользоваться однократно. Теперь молодым бизнесменам хотят разрешить получать ее раз в три года, если первый грант был реализован успешно.

Помимо этого, максимальный размер гранта увеличат от 500 тысяч до миллиона рублей за счет средств регионального бюджета. Для малых и средних предприятий, которые зарегистрированы в Арктической зоне, максимальный размер поддержки увеличится с одного до двух миллионов рублей, добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

Кроме того, для малых и средних предприятий, а также самозанятых введут понятие новой инфраструктуры – бизнес-парки. На таких площадках бизнесмены смогут работать в кооперации.

Подобные меры призваны стимулировать развитие предпринимательской деятельности в России, а также обеспечить дополнительную поддержку молодежи, как отметил глава центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве открывается конкурс на получение грантов для некоммерческих организаций (НКО), осуществляющих поддержку участников спецоперации.

До этого комитет Совета Федерации по экономической политике предложил из-за санкций наложить мораторий на увеличение арендной платы для малого и среднего бизнеса, если речь идет о земле и офисах государственной собственности.

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