Овчинский заявил о расширении ассортимента московского производителя растительной пищи

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Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о столичной компании по производству питания, которая на принципе импортозамещения расширяет свой ассортимент. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

По словам Овчинского, московские власти постоянно улучшают условия для ведения бизнеса в городе. За счет принимаемых мер значительное внимание уделяется промышленности.

"Столичный производитель альтернативных продуктов питания – компания IN+U Food – постоянно расширяет свой ассортимент. Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы", – заявил эксперт.

Владислав Овчинский добавил, что компания производит более 60 тонн натуральной продукции. Товары производителя изготавливаются полностью без животноводческого хозяйства и подходят для веганов.

На производстве компания IN+U Food использует российское сырье. Поставки производятся из Краснодарского края и с Дальнего Востока.

Как отмечается на портале мэра, власти Москвы предоставляют предпринимателям, которые размещаются в столице, доступ к обширному рынку сбыта и развитой инфраструктуре. Кроме того, реализуются меры поддержки в формате грантов и субсидий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о помощи, которую предоставляют столичной промышленности в 2023 году. В частности, на лизинг с начала года были переданы более 107 миллионов рублей.

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