Завод "Микрон" работает в усиленном режиме для поставки чипов для загранпаспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зеленоградский завод "Микрон" работает круглосуточно, чтобы поставлять чипы, необходимые для биометрических загранпаспортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно, в усиленном режиме", – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что повышенный спрос на микросхемы требует развития производства и перенастройки технологических процессов.

С 2 февраля в России временно приостановили прием заявок на получение загранпаспортов нового образца. Позже в Гознаке объяснили это повышенным спросом на документы, который, соответственно, спровоцировал высокую потребность в микрочипах.

10 марта Гознак заявил, что продолжает изготавливать загранпаспорта с десятилетним сроком службы по полученным ранее заявкам. При этом о возобновлении приема новых заявок речи пока не идет.



Завод "Микрон" увеличит производство чипов для загранпаспортов

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