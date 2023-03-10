Гознак изготавливает биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Гознаке сообщили, что биометрические загранпаспорта с десятилетним сроком службы изготавливаются по полученным ранее заявкам. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам", – отметили в сообщении.

Там уточнили, что в настоящее время рано говорить о стабильных поставках комплектующих, а также об изготовлении загранпаспортов в обычном режиме. О возобновлении приема заявок на получения загранпаспортов нового образца позже проинформирует министерство внутренних дел России.

Ранее сообщалось, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов РФ нового образца со сроком действия 10 лет временно приостановлен с 2 февраля.

Тем, кто уже подал заявление на загранпаспорт с электронным носителем информации через госуслуги, стоит дождаться ответа по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с 2 февраля по техническим причинам миграционные подразделения МВД прекращают принимать новые заявки на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации. Она также отметила, что госпошлину за выдачу загранпаспорта с электронным носителем вернут, если заявитель отказался от получения данной услуги.

В Гознаке заявили, что приостановка выдачи заграничных паспортов нового образца с электронным носителем сроком действия на 10 лет обусловлена высоким спросом на микросхемы.

В настоящее время производитель перенастраивает оборудование и оптимизирует процесс выпуска схем, производство может возобновиться в течение месяца после завершения процесса.

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