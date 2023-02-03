Эксперт не исключил возможности продления загранпаспортов с истекшим сроком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России могут продлить срок действия загранпаспортов, как это сделали с банковскими картами. Об этом в эфире радио КП рассказал IT-эксперт Игорь Бедеров.

Такое решение он назвал самым простым и очевидным.

"Я сам тут столкнулся с подобным. У меня закончился срок водительского удостоверения, и я зашел на "Госуслуги", узнал, что правительство подписало указ о том, что действие водительского удостоверения продлевается на три года", – отметил специалист.

Он также предположил, почему в РФ возникла проблема с выдачей биометрических загранпаспортов. Эксперт подчеркнул, что с чипами проблем нет, однако государственные органы "долго перестраиваются". Бедеров также указал и на нарушение логистических цепочек, по которым компоненты поступали в Россию.

"Поэтому получаем задержки и косяки, а также рассказы про то, что выковыривают чипы из кредитных карт. Год для государственных органов – это не так уж много для того, чтобы перенастроиться. Были длительные контракты, на которые долгое время кто-то рассчитывал", – уточнил он.

Специалист также рассказал, что многие возлагали надежду на Китай из-за перегрузки некоторых каналов поставок, однако значительного роста экспорта в РФ выявлено не было.

Вместе с тем Бедеров добавил, что цепочка поставок компонентов может рухнуть в любой момент. Он предложил налаживать контакты с другими странами и компаниями, которые готовы работать с Россией.

Накануне в РФ временно приостановили подачу заявлений на выпуск загранпаспортов РФ нового образца со сроком действия 10 лет. Такое решение объяснили высоким спросом на микросхемы.

Производитель чипов якобы начал перенастраивать оборудование и оптимизировать процесс выпуска схем. По данным "Гознака", производство может возобновиться в течение месяца после завершения процесса.



Выдачу загранпаспортов нового вида могут восстановить через месяц после обновления техники

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