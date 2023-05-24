Единый день открытых дверей пройдет в культурных учреждениях Москвы 27 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В эту субботу, 27 мая, в столичных библиотеках и культурных центрах состоится акция "Единый день открытых дверей". Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры города Москвы.

"Участники просветительской акции смогут посетить более 280 культурных площадок столицы. Сотрудники библиотек расскажут о своей работе и представят книжные новинки. А руководители кружков и творческих студий проведут открытые мастер-классы", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, в полдень 27 мая в доме Гоголя пройдет пойдет экскурсия по зданию, ее участники смогут также ознакомиться с документами из фонда "Гоголиана". Во второй половине дня в культурном центре "Вдохновение" состоится интерактивное шоу перкуссионистов и барабанщиков.

Между тем в библиотеке № 58 на 13:00 запланирован мастер-класс по рисованию песком. А спустя два часа в культурном центре "Москворечье" пройдет концерт с участием театра народной музыки "Иван да Марья" и детского фольклорного ансамбля "Жаворонки".

Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий можно на сайте проекта.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги акции "Ночь в музее", которая состоялась 20 мая. По словам мэра, в этом году мероприятия акции, которые проходили на более чем 200 площадках, посетили 677 тысяч человек.

