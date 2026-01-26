Форма поиска по сайту

26 января, 22:30

Город

Около 100 тысяч искусственных мандаринов украсили Арбат в рамках "Зимы в Москве"

Аэропорты могут скорректировать расписание полетов из-за снегопада в Москве

"Московский патруль": в Москве росгвардейцы провели тренировку по высотной подготовке

"Московский патруль": в Москве двух ветеранов ВОВ поздравили с 95-летием

"Московский патруль": в 2025 году дружинники выявили почти 5 тыс правонарушений в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 января

"Новости дня": в Коммунарке и Южном Бутове планируют реконструировать свыше 5 км дорог

Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218

Новости Москвы: новую развязку начали строить на шоссе Энтузиастов

100 тысяч искусственных цитрусов использовали для оформления мандариновых весов на Арбате

Около 100 тысяч искусственных мандаринов украсили Арбат в рамках проекта "Зима в Москве". На этой улице также появился необычный аттракцион, который быстро завоевал популярность среди жителей и гостей столицы.

На Арбате установлены две пары весов, позволяющие измерять вес человека в мандаринах. В новогодние праздники рядом с аттракционом образовывались очереди. Однако на данный момент ждать желающим приходится не более пяти минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЕкатерина ЕфимцеваЛариса Соколова

