Около 100 тысяч искусственных мандаринов украсили Арбат в рамках "Зимы в Москве"

Около 100 тысяч искусственных мандаринов украсили Арбат в рамках проекта "Зима в Москве". На этой улице также появился необычный аттракцион, который быстро завоевал популярность среди жителей и гостей столицы.

На Арбате установлены две пары весов, позволяющие измерять вес человека в мандаринах. В новогодние праздники рядом с аттракционом образовывались очереди. Однако на данный момент ждать желающим приходится не более пяти минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

