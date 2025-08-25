Начался прием заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России"

Началась регистрация заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России". В ней номинируются ведущие промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро.

В 2024 году победителями конкурса стали 30 организаций, включая 21 компанию из Москвы. Среди них была фирма, которая получила первое место в категории "Городской дизайн" за проект зарядной станции для электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

