25 августа, 19:30

Начался прием заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России"

Начался прием заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России"

В Москве пройдет Кубок Союзного государства по пятиборью

Общественная палата Москвы возьмет под контроль выборы губернаторов субъектов РФ

Первая обкатка восстановленной трамвайной линии на Трифоновской улице состоялась в Москве

Поликлиника в районе Северном откроется осенью 2025 года после реконструкции

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Москвичи смогут увидеть школы будущего в рамках Дней открытых дверей

Собянин: полностью обновили здание детско-взрослой поликлиники в районе Северном

Движение через Живописный мост затруднено из-за ДТП

"Новости дня": новый путепровод через пути МЦД-2 соединит несколько районов Москвы

Началась регистрация заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России". В ней номинируются ведущие промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро.

В 2024 году победителями конкурса стали 30 организаций, включая 21 компанию из Москвы. Среди них была фирма, которая получила первое место в категории "Городской дизайн" за проект зарядной станции для электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

