В ТиНАО в поселении Краснопахорское подготовили к открытию историко-мемориальный парк

В ТиНАО в поселении Краснопахорское готовится к открытию новый историко-мемориальный парк. В его центре – земляной редут времен нашествия Наполеона. Это укрепление построили по всем правилам военно-инженерной науки. Редут помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы.

Вдоль исторического места будет проложен экскурсионный маршрут. Площадь всего парка составит более 5 гектаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.