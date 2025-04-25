25 апреля, 07:45Общество
Субботник пройдет в Нескучном саду в рамках проекта "Сортировочная" телеканала Москва 24
В рамках экологического проекта "Сортировочная" телеканала Москва 24 в Нескучном саду Парка Горького пройдет экосубботник.
Помимо уборки, участников ждут мастер-классы, игры, а также встреча с ведущим проекта "Сортировочная" Жорой Каваносяном. Кроме того, пройдет разминка с чемпионкой мира по фигурному катанию, призером Олимпийских игр Ириной Слуцкой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.