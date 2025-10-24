Обновленный "Олимпийский" в Москве будет принимать до 62 млн посетителей в год

Обновленный спорткомплекс "Олимпийский" в Москве будет принимать до 62 миллионов посетителей в год. Сейчас специалисты приступили к монтажу фасада главного здания.

После реконструкции площадь многофункционального комплекса увеличится с 55 до 850 тысяч квадратных метров. В него войдут четыре здания. В главном откроют концертный зал-трансформер на 12 тысяч мест и кинокластер, состоящий из восьми залов. Рядом построят водный, физкультурно-оздоровительный комплексы и малый концертный зал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.