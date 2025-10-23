Форма поиска по сайту

23 октября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: подъездные дороги для двух школ и детсада построят в Бирюлеве Восточном

Подъездные дороги для двух школ и детсада построят в Бирюлеве Восточном в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Реконструкция также затронет участки нескольких проектируемых проездов.

Это позволит улучшить транспортное обслуживание будущих объектов образования и расположенных поблизости кварталов. Для удобства пешеходов обустроят тротуары, дополнительные светофоры и наземные переходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыдорогигородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

