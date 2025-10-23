Собянин: подъездные дороги для двух школ и детсада построят в Бирюлеве Восточном

Подъездные дороги для двух школ и детсада построят в Бирюлеве Восточном в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Реконструкция также затронет участки нескольких проектируемых проездов.

Это позволит улучшить транспортное обслуживание будущих объектов образования и расположенных поблизости кварталов. Для удобства пешеходов обустроят тротуары, дополнительные светофоры и наземные переходы.

