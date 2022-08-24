Запах гари практически перестал чувствоваться на улицах Москвы

Запах гари уже практически перестал чувствоваться на улицах Москвы, воздух стал заметно чище. Как прокомментировали в Гидрометцентре, смог в столичном регионе рассеется уже к пятнице, 26 августа.

Ветер сменит направление, и дым от рязанских пожаров не сможет добраться до Москвы. При этом из-за экстремальной жары под особым контролем находятся подмосковные торфяники – их регулярно начали проверять специалисты.

Высок ли риск, что торфяники загорятся? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.