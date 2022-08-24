Россияне стали чаще заказывать онлайн одежду, обувь и аксессуары

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Россияне стали чаще покупать онлайн одежду, обувь и аксессуары. Оборот продаж на Ozon во втором квартале 2022 года вырос более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, в несколько раз увеличилось число активных покупателей. Так, было доставлено более 12 миллионов заказов. Чаще всего их доставляли в Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край, Татарстан, Свердловскую и Ростовскую области.

Востребованы у покупателей были товары из категорий мужского и женского белья, футболок, сумок-шоперов и аксессуаров для волос.

Ассортимент на Ozon представили 71 000 предпринимателей и сетей, что практически в 3 раза больше, чем в прошлом году. Более 50% продавцов предлагали одежду для взрослых, 46% – аксессуары для взрослых и детей, 28% – бижутерию и еще 26% – спортивную одежду и обувь.

Ранее сообщалось, что российские онлайн-магазины начали вытеснять иностранных конкурентов. Так, AliExpress уступил первое по популярности место Ozon. А Wildberries сократил отставание от китайского онлайн-гиганта.

По словам экспертов, быстрая доставка, качественные товары от российских брендов и прозрачные ценники будут и дальше помогать отечественным маркетплейсам набирать популярность.

