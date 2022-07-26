Российские онлайн-магазины начали вытеснять иностранных конкурентов. AliExpress уступил первое по популярности Ozon. А Wildberries сократил отставание от китайского онлайн-гиганта. Эксперты уверены, что быстрая доставка, качественные товары от российский брендов и прозрачные ценники будут и дальше помогать отечественным маркетплейсам набирать популярность.

В топ-50 стали попадать интернет-магазины отечественных брендов. Насколько выросли продажи российских производителей в последнее время? Можно ли вообще сейчас оплатить и получать заказ с AliExpress?