Nestle прекратила поставки популярного мороженого в Россию. Среди брендов – Maxibon, Extreme и другие.

Однако российский офис компании придумал новые названия. Это не первый случай ребрендинга популярных продуктов. Ранее запустили, например, продажу новых напитков со вкусами Coca-Cola и Fanta, которые называются Funky Monkey Cola и Orange.

В 2021 году из России за рубеж было продано 33 тысячи тонн мороженого. Крупнейшими импортерами стали Казахстан, США, Монголия и некоторые другие страны. Пока что, как сказали производители, ни одна из стран официально не отказалась от закупок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.