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Новости

24 июля, 14:30

Город

В Савеловском районе Москвы установили монумент Екатерине II

В Савеловском районе Москвы установили монумент Екатерине II

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В Савеловском районе Москвы появился новый бронзовый монумент российской императрицы Екатерины II. Это одна из первых работ Зураба Церетели, которую установили в столице после смерти скульптора.

Пятитонную фигуру высотой около четырех метров разместили во внутреннем дворе жилого комплекса "Петровский парк II". В ближайшее время территорию вокруг памятника благоустроят. Здесь появится зеленый сквер с пешеходными дорожками, освещением и малыми архитектурными формами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоАлина Гилева

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