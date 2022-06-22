Самый тяжелый груз в истории перевозок по Москве-реке доставили в столицу

На Московский нефтеперерабатывающий завод доставили российское оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Это крупногабаритный реакционный аппарат весом 1,2 тысячи тонн. Для его доставки из Санкт-Петербурга использовался речной транспорт.

Доставка этого оборудования даже попала в Книгу рекордов России, как перемещение самого тяжелого груза по Москве-реке. Перевозка аппарата осуществлялась также по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам и Волге. Чтобы принять оборудование в Капотне был специально построен причал и подъездная дорога. Теперь Московский нефтеперерабатывающий завод будет работать еще эффективнее.

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