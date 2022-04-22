В Москве прошли учения по ликвидации природных пожаров

В Москве провели масштабные учения по борьбе с природными пожарами. Перед началом дачного сезона и массовых выездов москвичей на природу, все экстренные службы отработали взаимодействие.

По замыслу учений, из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание травы и кустарников, пожар быстро распространяется в сторону жилых домов. А в опасной зоне оказались газораспределительный пункт и подстанция. В тренировке участвовали спасатели, а также сотрудники Мосводоканала, Мосгаза, Мосэкомониторинга и других городских служб.

В тренировке участвовали и сотрудники Московского авиацентра. На самом большом пожарном вертолете Ми-26 экипаж отработал разные варианты пожаротушения. В учениях применили и уникальный комплекс "Водолей". Для оповещения и спасения людей задействовали расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах и кинологов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.