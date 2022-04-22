Названия остановок на Балчуге в Москве изменятся с 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На острове Балчуг в центре Москвы изменятся названия остановок с 23 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Остановка "Большой Краснохолмский мост" теперь называется "Садовническая улица, 77", – говорится в сообщении.

При этом остановка "Детская поликлиника № 18" переименована в "Большой Краснохолмский мост".

Ранее сообщалось, что автобусы № 220, 379, с249 и с755 изменят маршруты 23 апреля из-за проведения велоэтапа триатлона. Вместо Лужнецкой и Фрунзенской набережных автобусы будут ходить по Комсомольскому проспекту. Изменения будут действовать с 07:30 до 15:00.

