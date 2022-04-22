Собянин вручил знаки "Почетный реставратор города Москвы" заслуженным мастерам отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы" выдающимся мастерам отрасли. Также градоначальник осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья на улице Маросейке.

По словам мэра, Москва за минувшее десятилетие столкнулась со множеством проблем и кризисов, однако масштабная программа по реставрации памятников архитектуры не прекращалась ни на один месяц.

"За эти годы было отреставрировано около двух тысяч объектов. Только в 2021 году мы закончили реставрацию на 200 объектах. В этом году – на 66, хотя год только начался", – отметил Собянин.

В ходе осмотра итогов реставрации Малороссийского подворья глава столицы вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы" выдающимся специалистам, выразив благодарность за проделанную работу.

"Огромное спасибо хотел сказать коллегами, которые сегодня здесь находятся, которые посвятили большую часть своей жизни вопросам архитектуры, истории, реставрации и принимали участие в восстановлении большого количества памятников города Москвы, которые мы все любим. Огромное вам спасибо. Хотел вручить вам награды", – подчеркнул Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что комплексная реставрация Малороссийского подворья проводилась с 2018 по 2021 год. В ходе реконструкции специалисты восстановили исторический облик здания и приспособили его для современного использования. Выполнялись работы на средства частных инвесторов. Их общий объем составил почти 1,5 миллиарда рублей.

По итогам реставрационных работ здание сохранило функцию жилого исторического дома. Под офисы помещения будут отданы лишь на первом этаже. На втором и третьем этажах при этом расположились 29 квартир с отделкой. По бокам здание фланкируют двухэтажные флигели. В них размещены еще четыре квартиры, имеющие отдельные входы со стороны внутреннего двора.

Специалисты восстановили сохранившиеся фрагменты живописи, имеющиеся в помещении бывшей церкви, которая располагалась на третьем этаже здания. Росписи датируются концом XIX века. Они выполнены неизвестными мастерами.

Ранее сообщалось, что в 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов. Под особым контролем будут проводиться работы на объектах культурного наследия. В этом году в столице планируют отремонтировать фасады 33 таких домов. Главной задачей в этом случае становится сохранение первоначального облика объектов и восстановление их декоративных элементов.

