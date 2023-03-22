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Новости

17:15

Общество

Новости часа: более 10 тыс военных примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Новости часа: более 10 тыс военных примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Новости часа: зарубежные снаряды с ураном снизят сельскохозяйственные возможности Украины

Снабжающие Москву и города Подмосковья водохранилища готовы к паводку – Бирюков

"The City": новая выставка о Крыме появилась в музее Москвы

Новости часа: подтопления на подмосковных дорогах будут оперативно ликвидировать

Новости часа: Собянин открыл научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Более 230 белых зайцев обнаружили на доме около набережной Марка Шагала в Москве

Новости часа: количество столичных экспортеров среди ИП увеличилось в 2,5 раза в 2023 году

Собянин сообщил, что новый мост через Яузу свяжет районы Басманный и Лефортово

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В параде на Красной площади 9 мая примут участие более 10 тысячи военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В столице начался прием заявок на чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дожди начнутся в Москве пятницу, 24 марта. В город идет атлантический циклон, сообщили синоптики.

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