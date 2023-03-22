Новости часа: более 10 тыс военных примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В параде на Красной площади 9 мая примут участие более 10 тысячи военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В столице начался прием заявок на чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дожди начнутся в Москве пятницу, 24 марта. В город идет атлантический циклон, сообщили синоптики.