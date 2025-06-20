В выходные в парках Москвы пройдут концерты, мастер-классы и тренировки

В предстоящие выходные в городе подготовили насыщенную программу спортивных активностей. Например, в "Царицыне" состоится 11-й Международный день йоги. Там будут работать десятки площадок, на которых своим опытом поделятся около 100 преподавателей.

Праздник пройдет также на ВДНХ. Там гостей ждут мастер-классы по рисованию, лекции об аюрведе и медитации, выступления музыкантов.

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