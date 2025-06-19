Мероприятия для гостей любого возраста подготовили на площадках "Лета в Москве"

Проект "Лето в Москве" подготовил программу для гостей всех возрастов. На городских площадках каждый день проходят спортивные соревнования, выставки, концерты, экскурсии. Например, в центре столицы открылись несколько книжных клубов, в которых проводят открытые чтения, мастер-классы, а также угощают гостей горячими напитками.

Кроме того, на площадках проекта в родовых усадьбах писателей и художников проходят состязания по бадминтону, пленэры и концерты классической музыки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.