На Чистопрудном бульваре открылся проект "Улица. Танцы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на Чистопрудном бульваре 6 июня откроется проект "Улица. Танцы". В рамках "Лета в Москве" здесь будут проходить мастер-классы, выступления учащихся танцевальных школ и концерты, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект "Улица. Танцы" продлится до конца сезона. Его праздничное открытие состоится в 18:00, а основная программа начнется в 19:00.

Ведущий праздника, хореограф и танцор Евгений Папунаишвили, представит гостям участников и направления проекта, а также проведет открытый мастер-класс. День завершится вечеринкой, которая продлится до 22:30.

Свои номера на открытии покажут:



школа "Просто танцуй" (сальса);

Всероссийская федерация социальных танцев (бачата);

центр современной хореографии Todes (современные танцы);

продюсерский центр "Юный артист" (детская хореография, актерское мастерство);

клуб "Танцкласс" (буги-вуги и линди-хоп);

школа "Лисоборье" (модерн-свинг);

танцевальная школа "ТанцБаза" (интеллектуальные современные танцы).

На протяжении летних месяцев Чистопрудный бульвар будет функционировать как полноценная фестивальная площадка с четырьмя оборудованными подиумами. Для гостей будут проводиться регулярные мастер-классы по самым разным направлениям. На центральной сцене планируется организовывать концерты, живые выступления артистов и специальные музыкальные проекты.

Кроме того, на тематической площадке горожане и гости столицы смогут посмотреть батлы по хип-хопу и брейкингу. Каждые две недели там будут проходить отборочные туры, а финальное состязание запланировано на 7 сентября.

Любителям латиноамериканской культуры представится возможность принять участие в мастер-классах по бачате, сальсе и кизомбе. Также на площадке предусмотрены лаундж и фотозоны, креативные мастерские.

Помимо этого, летом здесь запланированы съемки танцевальных видео, открытые репетиции и образовательные форматы с участием экспертов. А одним из ключевых элементов программы станет видеоконкурс, организованный совместно с Папунаишвили.

Вместе с тем в рамках проекта "Лето в Москве" в столице пройдут бесплатные тренировки, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. На субботу и воскресенье, 7 и 8 июня, запланированы занятия по волейболу, баскетболу и танцам. Тренировки пройдут на более чем 50 площадках проекта "Спортивные выходные".