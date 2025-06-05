05 июня, 10:18Город
На Чистопрудном бульваре открылся проект "Улица. Танцы"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве на Чистопрудном бульваре 6 июня откроется проект "Улица. Танцы". В рамках "Лета в Москве" здесь будут проходить мастер-классы, выступления учащихся танцевальных школ и концерты, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Проект "Улица. Танцы" продлится до конца сезона. Его праздничное открытие состоится в 18:00, а основная программа начнется в 19:00.
Ведущий праздника, хореограф и танцор Евгений Папунаишвили, представит гостям участников и направления проекта, а также проведет открытый мастер-класс. День завершится вечеринкой, которая продлится до 22:30.
Свои номера на открытии покажут:
- школа "Просто танцуй" (сальса);
- Всероссийская федерация социальных танцев (бачата);
- центр современной хореографии Todes (современные танцы);
- продюсерский центр "Юный артист" (детская хореография, актерское мастерство);
- клуб "Танцкласс" (буги-вуги и линди-хоп);
- школа "Лисоборье" (модерн-свинг);
- танцевальная школа "ТанцБаза" (интеллектуальные современные танцы).
На протяжении летних месяцев Чистопрудный бульвар будет функционировать как полноценная фестивальная площадка с четырьмя оборудованными подиумами. Для гостей будут проводиться регулярные мастер-классы по самым разным направлениям. На центральной сцене планируется организовывать концерты, живые выступления артистов и специальные музыкальные проекты.
Кроме того, на тематической площадке горожане и гости столицы смогут посмотреть батлы по хип-хопу и брейкингу. Каждые две недели там будут проходить отборочные туры, а финальное состязание запланировано на 7 сентября.
Любителям латиноамериканской культуры представится возможность принять участие в мастер-классах по бачате, сальсе и кизомбе. Также на площадке предусмотрены лаундж и фотозоны, креативные мастерские.
Помимо этого, летом здесь запланированы съемки танцевальных видео, открытые репетиции и образовательные форматы с участием экспертов. А одним из ключевых элементов программы станет видеоконкурс, организованный совместно с Папунаишвили.
Вместе с тем в рамках проекта "Лето в Москве" в столице пройдут бесплатные тренировки, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. На субботу и воскресенье, 7 и 8 июня, запланированы занятия по волейболу, баскетболу и танцам. Тренировки пройдут на более чем 50 площадках проекта "Спортивные выходные".
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