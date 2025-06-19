Стартовали спортивные соревнования в рамках проекта "Лето в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" проходят разнообразные спортивные соревнования на городских площадках. В Восточном и Западном административных округах можно сразиться в петанк, а в центре города на Госпитальном Валу научат играть в жульбак – настольную деревянную игру.

Любителей активного спорта ждет чемпионат Центрального административного округа по футболу 5 на 5 и турнир по теннису "Яуза Оупен". В Северо-Восточном административном округе пройдет Спартакиада на кубок префекта, а на Люблинской улице участники смогут выполнить нормативы ГТО.

Также москвичей приглашают на открытый фестиваль "Шахматный сквер". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.