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19 июня, 11:45

Спорт

Стартовали спортивные соревнования в рамках проекта "Лето в Москве"

Стартовали спортивные соревнования в рамках проекта "Лето в Москве"

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В рамках проекта "Лето в Москве" проходят разнообразные спортивные соревнования на городских площадках. В Восточном и Западном административных округах можно сразиться в петанк, а в центре города на Госпитальном Валу научат играть в жульбак – настольную деревянную игру.

Любителей активного спорта ждет чемпионат Центрального административного округа по футболу 5 на 5 и турнир по теннису "Яуза Оупен". В Северо-Восточном административном округе пройдет Спартакиада на кубок префекта, а на Люблинской улице участники смогут выполнить нормативы ГТО.

Также москвичей приглашают на открытый фестиваль "Шахматный сквер". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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