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19 июня, 06:45

Транспорт

Ограничения движения будут введены в Москве во время фестиваля "Две реки"

Ограничения движения будут введены в Москве во время фестиваля "Две реки"

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Ограничения движения будут введены во время фестиваля "Две реки" в Москве 21 июня. С 04:00 до 00:00 будет временно закрыто движение для транспорта на некоторых набережных в Центральном административном округе (ЦАО). В частности – на Болотной набережной от Берсеневской набережной до Берсеневского переулка.

Также движение перекроют на Берсеневской набережной от Берсеневского переулка до Болотной набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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