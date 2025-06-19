19 июня, 06:45Транспорт
Ограничения движения будут введены в Москве во время фестиваля "Две реки"
Ограничения движения будут введены во время фестиваля "Две реки" в Москве 21 июня. С 04:00 до 00:00 будет временно закрыто движение для транспорта на некоторых набережных в Центральном административном округе (ЦАО). В частности – на Болотной набережной от Берсеневской набережной до Берсеневского переулка.
Также движение перекроют на Берсеневской набережной от Берсеневского переулка до Болотной набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.