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20 июня, 02:30

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Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в Москве

Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в Москве

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В Александровском саду прошла торжественная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня памяти и скорби.

На церемонии присутствовали победители всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", организованного АО "Мосгаз" и общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". В конкурсе приняли участие более 53 тысяч семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Ефимцева

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