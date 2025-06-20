Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в Москве

В Александровском саду прошла торжественная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня памяти и скорби.

На церемонии присутствовали победители всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", организованного АО "Мосгаз" и общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". В конкурсе приняли участие более 53 тысяч семей.

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