Метро Москвы: пассажир может сообщить о нарушителе по связи "пассажир – машинист"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажир может пожаловаться на человека, который слушает аудио или смотрит видео без наушников в вагоне метро, по связи "пассажир – машинист", рассказали RT в пресс-службе столичного метро.

"В вагонах метро ведется видеосъемка: чтобы сообщить о правонарушении, достаточно передать сотрудникам ГКУ "Организатор перевозок", службе безопасности Московского метрополитена или полиции номер вагона и время", – уточнили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Московском метрополитене, в вагонах метро не разрешается использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления, кроме слуховых аппаратов, без письменного разрешения организации. Кроме того, в метро запрещено прослушивать аудио и видео без наушников.

"Ответственность за прослушивание аудио- и видеозаписей без наушников наступает за сам факт совершения действия. В случае если пассажир прекратил прослушивать музыку или смотреть видео без наушников, это не освобождает его от ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Московском метрополитене появятся турникеты нового поколения. Они будут отличаться высокой надежностью и пропускной способностью. Кроме того, они будут оборудованы современными системами оплаты, включая биометрию.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отмечал, что решение о заключении договора на поставку турникетов принял Сергей Собянин. Согласно контракту, до 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД будут установлены свыше 4,5 тысячи новых турникетов, которые позволят повысить пропускную способность станций до 40%.